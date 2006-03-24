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Темно-синий, почти черный Темно-синий, почти черный
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Azuloscurocasinegro

Темно-синий, почти черный, 2006

2006 / Испания
5.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

ТёмноСинийПочтиЧёрный – это состояние сознания, ощущение туманного будущего. Цвет, который мы не всегда распознаем, и который меняется в зависимости от освещения, и нашего настроения. Если постоянно делать то, чего от тебя ожидают окружающие, то можно потерять себя. Главный герой фильма, Хорхе, оказывается в тяжелой ситуации: его мать давно умерла, а брат Антонио сидит в тюрьме. Так что он - единственный, кто может ухаживать за парализованным отцом. Чтобы обеспечить себя и отца, Хорхе работает вахтером, но не оставляет амбициозных планов выбиться в люди. Когда после обучения заграницей возвращается Наталья, любовь Хорхе с детских лет, он решает найти себе нормальную работу и все изменить. Однако, во время посещения брата в тюрьме, он знакомится с Паулой, и новые отношения перечеркивают все предыдущие планы, предлагая новые неожиданные перспективы.

5.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 24 марта 2006
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Даниэль Санчес Аревало
В ролях
Куим Гутьеррас
Марта Этура
Рауль Аревало
Рауль Аревало
Антонио де ла Торре
Гектор Коломе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Темно-синий, почти черный 1 постер
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