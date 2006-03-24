Темно-синий, почти черный, 2006

ТёмноСинийПочтиЧёрный – это состояние сознания, ощущение туманного будущего. Цвет, который мы не всегда распознаем, и который меняется в зависимости от освещения, и нашего настроения. Если постоянно делать то, чего от тебя ожидают окружающие, то можно потерять себя. Главный герой фильма, Хорхе, оказывается в тяжелой ситуации: его мать давно умерла, а брат Антонио сидит в тюрьме. Так что он - единственный, кто может ухаживать за парализованным отцом. Чтобы обеспечить себя и отца, Хорхе работает вахтером, но не оставляет амбициозных планов выбиться в люди. Когда после обучения заграницей возвращается Наталья, любовь Хорхе с детских лет, он решает найти себе нормальную работу и все изменить. Однако, во время посещения брата в тюрьме, он знакомится с Паулой, и новые отношения перечеркивают все предыдущие планы, предлагая новые неожиданные перспективы.