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Карра Элехальде
Karra Elejalde
Киноафиша
Персоны
Карра Элехальде
Карра Элехальде
Karra Elejalde
Дата рождения
10 октября 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Витория-Гастейс, Испания
Популярные фильмы
Коровы
(1992)
7.071429
Битва шефов
(2022)
6.9333334
Временная петля
(2007)
6.866667
Фильмография Карра Элехальде
Жанр
Все
Анимация
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фантастика
Год
Все
2022
2014
2007
1996
1992
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.9
Битва шефов
La vida padre
комедия
2022, Испания
Билеты
6.4
Сыщики под прикрытием
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo
анимация, комедия
2014, Испания
Смотреть за 1
6.9
Временная петля
Los cronocrímenes
триллер, фантастика
2007, Испания
6.8
Земля
Tierra
мелодрама, драма
1996, Испания
7.1
Коровы
Vacas
военный, криминал, мелодрама, драма
1992, Испания
Новости о Карра Элехальде
Молодой шеф-повар встречает своего отца спустя 30 лет в трейлере комедии «Битва шефов»
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