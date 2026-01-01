Репортер Блэйр Мэйнард упрашивает своего издателя отправить его в окрестности Флориды, где таинственным образом исчезают суда. Но кто бы мог подумать, что обычное журналистское расследование обернется самым сенсационным открытием века?! Выясняется, что причиной страшных исчезновений яхт оказывается не пресловутый Бермудский Треугольник, а… настоящие пираты! Карибский бассейн всегда был знаменитой «пиратской вотчиной», но представить себе, что где-то на бескрайних просторах моряобитает община пиратов, понятия не имеющая, что на дворе двадцатое столетие, было просто невозможно! Но, к сожалению, это оказалось невероятной правдой. Лодка журналиста была взята «на абордаж», а ее пассажиры, Блэйр и его сын Джастин, стали добычей букканиров из семнадцатого века! Теперь посмотрим: сможет ли изнеженный цивилизацией газетчик противостоять свирепым пиратам?!