Постер фильма Остров
Постер фильма Остров
5.3 Рейтинг IMDb: 5.3
Остров

The Island 18+
О фильме

Репортер Блэйр Мэйнард упрашивает своего издателя отправить его в окрестности Флориды, где таинственным образом исчезают суда. Но кто бы мог подумать, что обычное журналистское расследование обернется самым сенсационным открытием века?! Выясняется, что причиной страшных исчезновений яхт оказывается не пресловутый Бермудский Треугольник, а… настоящие пираты! Карибский бассейн всегда был знаменитой «пиратской вотчиной», но представить себе, что где-то на бескрайних просторах моряобитает община пиратов, понятия не имеющая, что на дворе двадцатое столетие, было просто невозможно! Но, к сожалению, это оказалось невероятной правдой. Лодка журналиста была взята «на абордаж», а ее пассажиры, Блэйр и его сын Джастин, стали добычей букканиров из семнадцатого века! Теперь посмотрим: сможет ли изнеженный цивилизацией газетчик противостоять свирепым пиратам?!

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 13 июня 1980
Дата выхода
13 июня 1980 Россия 16+
9 октября 1980 Германия
13 июня 1980 Казахстан
13 июня 1980 США
13 июня 1980 Украина
8 октября 1980 Франция
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $15 716 828
Производство Universal Pictures, Zanuck/Brown Productions
Другие названия
The Island, La isla, Freibeuter des Todes, A Ilha, Fruktans ö, Ada, De zombies van het bloedige eiland, Dødens farvann, Het Eiland der Verschrikking, Insula, L'île sanglante, L'isola, Les zombies de l'île sanglante, Øen, Ostrvo, Otok piratov, Rémségek szigete, Saar, Saari, To nisi ton kataramenon, Wyspa, Το νησί των καταραμένων, Острів, Остров, Островът, アイランド（1980）
Режиссер
Майкл Ритчи
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
Анджела Панч МакГрегор
Фрэнк Миддлмэсс
Все актеры и съемочная группа
5.3
5.3 IMDb
Windsor Ты достаточно умен, чтобы почувствовать себя привилегированным, видя то, что здесь перед тобой? Ты и я — единственные живые люди, кто увидел то, что лежит перед тобой сейчас.
Blair Maynard Толпа уё###, играющих в Длинного Джона С##ого Сильвера?
