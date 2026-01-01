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Фильмография
Шерил Лэдд
Cheryl Ladd
Киноафиша
Персоны
Шерил Лэдд
Шерил Лэдд
Cheryl Ladd
Дата рождения
12 июля 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Рост
161 см
Цвет глаз
серо-голубой
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Шерил Лэдд
Родилась 12 июля 1951 года. США.
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Популярные фильмы
6.5
Ядовитый плющ
(1992)
6.5
Управление гневом
(2012)
6.0
Наваждение
(2017)
Фильмография Шерил Лэдд
6
Наваждение
Unforgettable
триллер
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Управление гневом
комедия
2012, США
4.8
Санта Лапус 2: Санта лапушки
Santa Paws 2: The Santa Pups
приключения, семейный
2012, США
6.5
Ядовитый плющ
Poison Ivy
триллер, драма
1992, США
5.8
Тысячелетие
Millennium
фантастика, драма, триллер
1989, США
4.9
Отныне и вовек
Now and Forever
драма, мелодрама
1983, Австралия
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