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Хэшер
Отзывы о фильме «Хэшер»
Hesher
Хэшер
2010 / США
Трейлер
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Впечатления двойственные. Эмоционального потряса не вышло, попробую рассуждать логически. Если что, поправьте.
Мальчик: большую часть фильма эксплуатируются его большие грустные глаза. В таких эпизодах парнишка совсем деревянный, наигранность печали очевидна.
Видимо, для усиления "трогательности" Ти Джея постоянно опрокидывают с велика, роняют с высоты, сбивают автомобилями. Сердце замирает от страха всякий раз, уж точно это не смешно. И наверняка опасно, разве что трюкача-пигмея нашли для съемок.
Бабушка: гениальна во всех смыслах. Но кто в жизни встречал такую бабулю, поднимите руки. Я - нет.
Отец: нормальный такой отец, хороший мужик. Депрессняк вполне понятен. Не топит горе на дне бутылки, уже хорошо.
Хэшер: в качестве динамитной шашки, оказавшейся в болоте. Или Карлссона. Ти Джэй на Малыша очень даже похож внешне.
Собссно, вся интрига на этом и заканчивается: пошипит динамит и погаснет или таки рванет? Шипел ярко, рванул ничего так, эффектно.
Поскольку вся мораль умещается в четыре слова, что остается? Только и остается наслаждаться эскападами Хэшера.
Но чего в них такого феерического? Сжег машину, утопил в чьем-то бассейне мебель. Церковь заблевал. Без тормозов парень, живет, как чувствует, а чувствует правильно.
Не понравился эпизод с семейной поездкой, когда все распевают веселую песенку. Это или символ счастливой семьи или пародия на символ счастливой семьи. Но в обоих случаях выглядит тошнотворно. Даже кощунственно, как насмешка над горем.
Не понравился посмертный "выгул" бабули, это вообще за пределами моего понимания. Да еще в слоу моушен, фу.
А финал - восторг. Красное прессованное авто во дворе и надпись на крыше, это было хорошо.
Была бы жива бабуля, вышла бы помахать платочком.
"А где Хэшер? - Он улетел, но обещал вернуться..."
7/10. Только за Хэшера и за финал.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 14/08/2011 - 17:10:01):
Я попробую пояснить, почему Хешер кажется зрителю чуть нереальным таким и возникают сомнения, типа его не было в натуре...
Как раз сомнений в реальности Хэшера не возникло.
Было только ощущение, что Гордон-Левит сам не очень верит в своего персонажа. Хотя, может мне это показалось.
Цитата (peacefrog, 14/08/2011 - 17:10:01):
Взрослые всегда притворяются. Дети, животные и Хешер - это единственное что осталось искреннее в этом мире
Первое спорно. Да и детишки весьма продвинутые по части фальши бывают.
Всевозможные отличники, не важно какого возраста, по моим наблюдениям, практически всегда бойкие лицемеры. Ну, да бог с ними со всеми.
Цитата (peacefrog, 14/08/2011 - 17:10:01):
Лучше всего когда морали ваще нет. В этом фильме как-то обошлись минимумом и это хорошо
Не въехала. Морали тут максимум. Она так и прет танком. Хэшер и есть главный проводник морали, разве нет?
На самом деле, конечно, бабуля, которая не зудит, не давит, не читает нотаций,а просто заботится о своих мальчиках. Но про бабулю - это скучно.
Цитата (peacefrog, 14/08/2011 - 17:10:01):
Дело в том, что такой вот Хешер живет в каждом из нас.
ОК, тут не поспоришь.
Цитата (peacefrog, 14/08/2011 - 17:10:01):
когда мы фильм смотрим, то наш хешер начинает просыпаться... и ему приятно видеть Хешера на экране. Появляется даже чувство внутренней свободы, но оно так нереально.
Так грустно? У меня чувство внутренней свободы от картинки на экране не зависит. И оно вполне реально. А при просмотре фильма ничего такого не проснулось.
А Хэшер, да, очень славный по сути, и на него интересно смотреть. Но его экстравагантные поступки к внутренней свободе отношения не имеют. Это просто его метод зондирования личности, проверки на вшивость. Кто-то ее проходит, кто-то нет. В этом тоже есть своеобразная неискренность, игра.
Но это я так чувствую.
2 апреля 2015, 12:51
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Мальчик: большую часть фильма эксплуатируются его большие грустные глаза. В таких эпизодах парнишка совсем деревянный, наигранность печали очевидна.
Видимо, для усиления "трогательности" Ти Джея постоянно опрокидывают с велика, роняют с высоты, сбивают автомобилями. Сердце замирает от страха всякий раз, уж точно это не смешно. И наверняка опасно, разве что трюкача-пигмея нашли для съемок.
Бабушка: гениальна во всех смыслах. Но кто в жизни встречал такую бабулю, поднимите руки. Я - нет.
Отец: нормальный такой отец, хороший мужик. Депрессняк вполне понятен. Не топит горе на дне бутылки, уже хорошо.
Хэшер: в качестве динамитной шашки, оказавшейся в болоте. Или Карлссона. Ти Джэй на Малыша очень даже похож внешне.
Собссно, вся интрига на этом и заканчивается: пошипит динамит и погаснет или таки рванет? Шипел ярко, рванул ничего так, эффектно.
Поскольку вся мораль умещается в четыре слова, что остается? Только и остается наслаждаться эскападами Хэшера.
Но чего в них такого феерического? Сжег машину, утопил в чьем-то бассейне мебель. Церковь заблевал. Без тормозов парень, живет, как чувствует, а чувствует правильно.
Не понравился эпизод с семейной поездкой, когда все распевают веселую песенку. Это или символ счастливой семьи или пародия на символ счастливой семьи. Но в обоих случаях выглядит тошнотворно. Даже кощунственно, как насмешка над горем.
Не понравился посмертный "выгул" бабули, это вообще за пределами моего понимания. Да еще в слоу моушен, фу.
А финал - восторг. Красное прессованное авто во дворе и надпись на крыше, это было хорошо.
Была бы жива бабуля, вышла бы помахать платочком.
"А где Хэшер? - Он улетел, но обещал вернуться..."
7/10. Только за Хэшера и за финал.
Как раз сомнений в реальности Хэшера не возникло.
Было только ощущение, что Гордон-Левит сам не очень верит в своего персонажа. Хотя, может мне это показалось.
Цитата (peacefrog, 14/08/2011 - 17:10:01):Взрослые всегда притворяются. Дети, животные и Хешер - это единственное что осталось искреннее в этом мире
Первое спорно. Да и детишки весьма продвинутые по части фальши бывают.
Всевозможные отличники, не важно какого возраста, по моим наблюдениям, практически всегда бойкие лицемеры. Ну, да бог с ними со всеми.
Цитата (peacefrog, 14/08/2011 - 17:10:01):Лучше всего когда морали ваще нет. В этом фильме как-то обошлись минимумом и это хорошо
Не въехала. Морали тут максимум. Она так и прет танком. Хэшер и есть главный проводник морали, разве нет?
На самом деле, конечно, бабуля, которая не зудит, не давит, не читает нотаций,а просто заботится о своих мальчиках. Но про бабулю - это скучно.
Цитата (peacefrog, 14/08/2011 - 17:10:01):Дело в том, что такой вот Хешер живет в каждом из нас.
ОК, тут не поспоришь.
Цитата (peacefrog, 14/08/2011 - 17:10:01): когда мы фильм смотрим, то наш хешер начинает просыпаться... и ему приятно видеть Хешера на экране. Появляется даже чувство внутренней свободы, но оно так нереально.
Так грустно? У меня чувство внутренней свободы от картинки на экране не зависит. И оно вполне реально. А при просмотре фильма ничего такого не проснулось.
А Хэшер, да, очень славный по сути, и на него интересно смотреть. Но его экстравагантные поступки к внутренней свободе отношения не имеют. Это просто его метод зондирования личности, проверки на вшивость. Кто-то ее проходит, кто-то нет. В этом тоже есть своеобразная неискренность, игра.
Но это я так чувствую.
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