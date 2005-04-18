Живущая уже несколько месяцев в Иерусалиме американка Ребекка, только что разорвала свою помолвку. Она садится в такси, за рулем которой израильтянка Ханна. Ханна направляется в Иорданию, в свободную зону, чтобы забрать большую сумму денег, которую им с мужем задолжал его американский деловой партнер. Ребекка убеждает Ханну взять ее с собой. Когда они приезжают в свободную зону, палестинка Лейла сообщает им, что американца здесь нет, а деньги пропали…

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