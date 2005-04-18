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Постер фильма Свободная зона
5.6
Киноафиша Фильмы Свободная зона
5.6

Свободная зона

, 2005
Free Zone
Франция, Испания, Бельгия, Израиль / комедия, драма / 18+
Постер фильма Свободная зона
5.6

О фильме

Живущая уже несколько месяцев в Иерусалиме американка Ребекка, только что разорвала свою помолвку. Она садится в такси, за рулем которой израильтянка Ханна. Ханна направляется в Иорданию, в свободную зону, чтобы забрать большую сумму денег, которую им с мужем задолжал его американский деловой партнер. Ребекка убеждает Ханну взять ее с собой. Когда они приезжают в свободную зону, палестинка Лейла сообщает им, что американца здесь нет, а деньги пропали…

В ролях

Натали Портман
Натали Портман
Rebecca
Хана Ласло
Hanna Ben Moshe
Хиам Аббасс
Хиам Аббасс
Leila
Кармен Маура
Mrs. Breitberg
Аки Авни
Julio
Макрам Хури
Макрам Хури
Samir aka "The American
Ури Клауцнер
Moshe Ben Moshe
Лирон Лево
Лирон Лево
Border Security
Томер Руссо
Border Security
Adnan Tarabshi
Petrol Station Owner
Режиссер Амос Гитай
Сценарист Амос Гитай, Marie-Jose Sanselme
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Испания / Бельгия / Израиль
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 18 апреля 2005
Дата выхода
18 апреля 2005 Израиль
28 апреля 2006 Испания
7 апреля 2006 США
Бюджет €2 500 000
Сборы в мире $427 083
Производство Agav Films, Agat Films & Cie, Agav Hafakot
Другие названия
Free Zone, Serbest bölge, Slobodna zona, Zonă Liberă, Zona libre, Свободна зона, Свободная зона, フリー・ゾーン　明日が見える場所, 自由地带

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Hanna Почему ты захотела поехать в Израиль?
Rebecca Мне казалось, что я не вписываюсь в Америку. Поэтому я приехала сюда жить, а теперь начинаю думать, что не принадлежу ни к чему.

Отзывы о фильме

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