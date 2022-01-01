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Асаф Бернштейн

Assaf Bernstein
Асаф Бернштейн
Асаф Бернштейн Assaf Bernstein
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Дата рождения
8 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Асафа Бернштейна

Родился 8 июля 1976 года. Израиль.

Фильмография Асафа Бернштейна
Темное зеркало
Темное зеркало
триллер 2018, США
7.0
Долг
драма 2007, Израиль
7.0
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