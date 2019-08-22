Господин Дьявол, 2019

Спустя 13 лет после своего последнего фильма ужасов «Пристанище» режиссер Пупи Авати пытается возродить жанр итальянского готического фильма в истории о религии и суеверности деревенских жителей.
На момент выхода фильма Пупи Авати успел попробовать себя чуть ли не во всех жанрах кино: в его портфолио есть и исторические фильмы, и сюрреалистические комедии, и трогательные мелодрамы. Но наибольшую известность ему принесли «Дом со смеющимися окнами» и «Зедер» — фильмы итальянской готики, почти забытой в XXI веке. Патриот в Авати пожелал возродить характерное только для итальянского кинематографа кино и снял «Господина Дьявола» в лучших традициях жанра.
Италия, 1952 год. Четырнадцатилетний Карло (Филиппо Франкини) убил Эмилио (Лоренцо Сальватори) — мальчика-инвалида, который находился под опекой местного священника. Карло уверен, что на самом деле он убил самого дьявола, так как суеверные деревенские считают, что любой человеческий дефект свидетельствует о связи с ним человека. Тем более мальчик думает, что Эмилио виновен в смерти его лучшего друга Паолино (Риккардо Клаут) два года назад. Но представителей министерства внутренних дел такое объяснение произошедшего не устраивает, и они намерены выяснить, что в действительности подвигло мальчика на убийство.
Фильм является экранизацией одноименного романа режиссера Пупи Авати. Прежде режиссер занимался лишь новеллизацией своих фильмов, то есть создавал по их сценариям книги.
Чтобы подогреть интерес к фильму читателей, знакомых с содержанием романа, режиссер Пупи Авати изменил некоторые детали. Так, из фильма пропал персонаж жены Моменте, а также была изменена концовка.
К написанию сценария были привлечены брат режиссера Антонио и сын Томмазо, так как они также принимали участие в написании романа, по которому снят фильм.
Режиссер Пупи Авати рос в очень религиозной католической общине в деревне, где любое суеверие воспринималось всерьез. Кроме того, в юношестве он служил алтарником в церкви и был близок к местному духовенству. Его детство, тесно связанное с религией, и легло в основу романа, а затем и фильма.
Действие фильма происходит в районе Паданской низменности — излюбленной съемочной локации Пупи Авати. Здесь же были сняты некоторые другие работы режиссера, например, «Дом со смеющимися окнами».
Финал фильма, отличающийся от концовки романа, был предложен исполнителем одной из главных ролей, Филиппо Франкини.
По словам режиссера Пупи Авати, 1950-е годы были выбраны им не случайно. Именно в эти годы, когда он был подростком, он впервые столкнулся с такими вещами, как любовь и смерть.
Молодой полицейский Фурио Моменте отправляется в регион Венето, чтобы расследовать загадочное и шокирующее преступления: подросток убил одного из своих сверстников, утверждая, что он убил самого дьявола.