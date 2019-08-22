Господин Дьявол, 2019

Спустя 13 лет после своего последнего фильма ужасов «Пристанище» режиссер Пупи Авати пытается возродить жанр итальянского готического фильма в истории о религии и суеверности деревенских жителей.

На момент выхода фильма Пупи Авати успел попробовать себя чуть ли не во всех жанрах кино: в его портфолио есть и исторические фильмы, и сюрреалистические комедии, и трогательные мелодрамы. Но наибольшую известность ему принесли «Дом со смеющимися окнами» и «Зедер» — фильмы итальянской готики, почти забытой в XXI веке. Патриот в Авати пожелал возродить характерное только для итальянского кинематографа кино и снял «Господина Дьявола» в лучших традициях жанра.

Италия, 1952 год. Четырнадцатилетний Карло (Филиппо Франкини) убил Эмилио (Лоренцо Сальватори) — мальчика-инвалида, который находился под опекой местного священника. Карло уверен, что на самом деле он убил самого дьявола, так как суеверные деревенские считают, что любой человеческий дефект свидетельствует о связи с ним человека. Тем более мальчик думает, что Эмилио виновен в смерти его лучшего друга Паолино (Риккардо Клаут) два года назад. Но представителей министерства внутренних дел такое объяснение произошедшего не устраивает, и они намерены выяснить, что в действительности подвигло мальчика на убийство.