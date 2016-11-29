Меню
Дата публикации: 29 ноября 2016
Тропы славы – Действие киноромана развертывается в 1916 году на Западном фронте. Полковник Дэкс командует пехотным полком французской армии. Уже два года союзники пытаются переломить ход войны с немцами. Начальник корпуса генерал Брулард приказывает дивизионному генералу Миро атаковать неприступную вражескую позицию, прозванную Муравьиным холмом. Провал операции был очевиден изначально, но когда атака закончилась полной неудачей, генерал приказал судить и расстрелять за трусость троих человек. Полковник Дэкс тщетно пытался защитить солдат, выбранных произвольно. Они отдали свои жизни, чтобы прикрыть глупость и амбиции начальства…
7.4 Тропы славы
Тропы славы военный, драма, 1957, США
