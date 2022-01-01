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Кристофер Горам
Кристофер Горам
Christopher Gorham
О персоне
Фильмография
Кристофер Горам
Christopher Gorham
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Дата рождения
14 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Фресно, Калифорния, США
Рост
183 см
Биография Кристофера Горама
Родился 14 августа 1974 года. Фресно, Калифорния, США.
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Фильмография Кристофера Горама
Темная Лига справедливости: Война Апокалипсиса
боевик, анимация, фантастика
2020, США
7.0
На другой стороне рая
приключения, биография, драма
2019, США
5.0
Лига справедливости: Трон Атлантиды
боевик, приключения, анимация
2015, США
6.0
Лига справедливости: Война
боевик, приключения, анимация
2014, США
7.0
Цена страсти
триллер, драма
2011, США
7.0
Парень моей девушки
комедия, мелодрама
2010, США
7.0
По ту сторону неба
биография, приключения, драма
2001, США
7.0
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