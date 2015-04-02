Известный американский сценарист Мэтью Чепман, на счету которого – «Цвет ночи» с Брюсом Уиллисом, «Сбежавшее жюри» («Вердикт за деньги») и целый ряд других известных вещей, время от времени выступает и в качестве постановщика. Однако предыдущая его режиссерская работа – «Сердце полуночи» – имела место аж в 1988 году. Было ясно, что если после почти четвертьвекового перерыва кинематографист такого ранга, как Мэтью Чепман, садится…
ну что ж вы так, а!
я вот от других о нем ничего не слышу, и как-то.. подозрительно. и не иду пока. (
спасибо, SwordfishV, может, действительно не стоит.
5 баллов из 10ти!
интересно отыгранная, но заезженная история.
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