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Известный американский сценарист Мэтью Чепман, на счету которого – «Цвет ночи» с Брюсом Уиллисом, «Сбежавшее жюри» («Вердикт за деньги») и целый ряд других известных вещей, время от времени выступает и в качестве постановщика. Однако предыдущая его режиссерская работа – «Сердце полуночи» – имела место аж в 1988 году. Было ясно, что если после почти четвертьвекового перерыва кинематографист такого ранга, как Мэтью Чепман, садится…