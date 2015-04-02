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The Ledge Цена страсти 2011 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Цена страсти»

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Наша рецензия

Известный американский сценарист Мэтью Чепман, на счету которого – «Цвет ночи» с Брюсом Уиллисом, «Сбежавшее жюри» («Вердикт за деньги») и целый ряд других известных вещей, время от времени выступает и в качестве постановщика. Однако предыдущая его режиссерская работа – «Сердце полуночи» – имела место аж в 1988 году. Было ясно, что если после почти четвертьвекового перерыва кинематографист такого ранга, как Мэтью Чепман, садится…

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j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение beckhamrussia от 26/05/2011 - 16:04:30




ну что ж вы так, а!

я вот от других о нем ничего не слышу, и как-то.. подозрительно. и не иду пока. (
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 27/05/2011 - 12:49:07




спасибо, SwordfishV, может, действительно не стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Максим160687 2 апреля 2015, 12:51
фильм гавно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 27 апреля 2020, 23:39
Оценка
хороший фильм, рекомендую к просмотру!
5 баллов из 10ти!
интересно отыгранная, но заезженная история.
27 апреля 2020, 23:39 Ответить
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