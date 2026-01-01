Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мэтью Чэпмен
Matthew Chapman
Киноафиша
Персоны
Мэтью Чэпмен
Мэтью Чэпмен
Matthew Chapman
Дата рождения
2 сентября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.4
До последнего грамма
(2026)
6.8
Вердикт за деньги
(2003)
6.8
Цена страсти
(2011)
Фильмография Мэтью Чэпмен
7.4
До последнего грамма
The Weight
боевик, приключения, криминал
2026, США / Германия
Смотреть трейлер
6.8
Цена страсти
The Ledge
триллер, драма
2011, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Вердикт за деньги
Runaway Jury
драма, триллер
2003, США
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.5
Что могло быть хуже?
What's the Worst That Could Happen?
комедия, криминал
2001, США
6
Цвет ночи
Color of Night
мелодрама, триллер, мистика
1993, США
5.7
По взаимному согласию
Consenting Adults
криминал, драма, мистика
1992, США
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