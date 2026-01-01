Марина по профессии портниха, ей слегка за 40. Она живет со своей взрослой дочерью Лерой, которую воспитывала и растила без мужа. Марине кажется, что думать о личном счастье ей уже поздно, лишь бы в жизни дочери все сложилось удачно. Марина поначалу даже не замечает, что один из клиентов ателье смотрит на нее влюбленными глазами. Бизнесмен Велигоров – человек уважаемый, но он слишком застенчив, чтобы признаться в своих чувствах. Тем временем, коллега уверяет Марину, что Велигоров – отличная партия для Леры. А дочка признается, что встретила мужчину своей мечты. Марина не сомневается, что речь идет о ее импозантном клиенте, хотя на самом деле девушка имеет в виду его молодого помощника Артема. Марина очень хочет устроить судьбу Леры, но сама влюбляется в Велигорова. Тот, в свою очередь, желая угодить очаровательной маме, оказывает знаки внимания дочери.