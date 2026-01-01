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Постер фильма Кто хочет убить Джесси?
7.3
Киноафиша Фильмы Кто хочет убить Джесси?
7.3

Кто хочет убить Джесси?

, 1966
Kdo chce zabít Jessii?
Чехословакия / комедия, фантастика / 18+
Постер фильма Кто хочет убить Джесси?
7.3

О фильме

Немолодая супружеская пара научных сотрудников, как обычно по четвергам, ложатся спать вместе. Она только что блестяще защитила новейший препарат по корекции сновидений, а он озабочен созданием устройства для поднятий тяжелых грузов и идею которого, он случайно находит в комиксе с очеровательнно-рисованой блондинкой Джесси на обложке. Мысли о гравитационной перчатке, описанной в комиксе, и о ее обладательнице Джесси, не покидают его и во сне. Заметив это, супруга подключает к нему прибор трансляции снов, и обнаружив на экране ту самую блондинку, решает применить на муже новоиспеченный препарат… Однако как обнаружилось, у него есть побочный эфект — материализация сновидений.. Далее ожившие герои и злодеи комиксов со всеми своими сверхспособностями, будоражат спокойную и размеренную Прагу…

В ролях

Дана Медржицка
Doc. Ruzenka Beránková
Иржи Совак
Doc. Jindrich Beránek
Ольга Шоберова
Jessie
Juraj Visny
Superman
Карел Эффа
Pistolník
Владимир Меншик
Kolbaba
Karel Houska
Kolega
Илья Рацек
Colleague
Walter Taub
Profesor
Бедрич Прокош
Dustolny pán
Режиссер Вацлав Ворличек
Сценарист Milos Macourek, Вацлав Ворличек
Композитор Сватоплук Гавелка
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 26 августа 1966
Дата выхода
26 августа 1968 Румыния
22 сентября 1966 США
26 августа 1966 Чехия
26 августа 1966 Чехословакия
Производство Ceskoslovenský Státní Film, Filmové studio Barrandov
Другие названия
Kdo chce zabít Jessii?, ¿Quién quiere matar a Jessie?, Who Wants to Kill Jessie?, Qui veut tuer Jessie?, Кто хочет убить Джесси?, Chi vuole uccidere Jessie?, Cine a vrut s-o ucidă pe Jessie?, Dare ga jeshī o koroshitaidesu ka?, Hvem vil dræbe Jessie?, Hvem vil drepe Jessie?, Hver vill drepa Jessie?, Jessie'yi Kim Öldürmek İstiyor?, Kas nori nuzudyti Jessie?, Kas vēlas nogalināt Dzesiju?, Kaun jesee ko maarana chaahata hai?, Kdo hoce ubiti Jessieja?, Kes tahab tappa Jessie?, Ki akarja megölni Jessie-t?, Ki ölte meg Jessyt?, Ko zeli ubiti Jessie?, Koj saka da ja ubie Djesi?, Kto chce zabić Jessii?, Kto chce zabiť Jessie?, Kuka haluaa tappaa Jessien?, Kush dëshiron ta vrasë Xhesin?, Nuga jesileul jug-igo sip-eo?, Poios thélei na skotósei tin Tzési?, Quem quer matar Jessie?, Siapa yang Ingin Bunuh Jessie?, Siapa Yang Mahu Membunuh Jessie?, Sino ang Nais Na Patayin si Jessie?, Superman vuole uccidere Jessie, Tajemství zluté komety, Tko zeli ubiti Jessie?, Vem vill döda Jessie?, Vis surs mok'vla jesi?, Wer will Jessie töten?, Wer will Jessie umbringen?, Who Would Kill Jessie?, Wie wil Jessie vermoorden?, Ко жели убити Јессие?, Кой иска да убие Джеси?, Хто хоча забіць Джэсі?, Хто хоче вбити Джессі?, Tajemství žluté komety, Quem quer matar a Jessii?

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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