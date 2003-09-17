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6.8
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Фильмы
Одной рукой не похлопаешь
6.8
Одной рукой не похлопаешь
, 2003
One Hand Can't Clap
Чехия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
6.8
В ролях
Иржи Махачек
Standa
Иван Троян
Zdenek
Марек Таклик
Ondrej
Клара Поллертова
Sandra
Isabela Bencová
Martina
Kristína Lukesová
Andrea
Дэвид Матасек
Jan
Владимир Длоуги
Otec Martiny
Jan Tríska
Otec Standy
Sára Vorísková
Nikolka
Режиссер
Давид Ондричек
Сценарист
Иржи Махачек
,
Давид Ондричек
,
Иван Троян
Композитор
Ян П. Мухов
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2003
Премьера в мире
17 сентября 2003
Дата выхода
17 сентября 2003
Чехия
Бюджет
30 000 000 CZK
Сборы в мире
$1 565 667
Производство
Lucky Man Films
Другие названия
Jedna ruka netleská, Hvezdy v ocích, Jedna ręka nie klaszcze, One Hand Can't Clap, Одной рукой не похлопаешь, Hvězdy v očích
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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