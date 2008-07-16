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Постер фильма Нам 18
6.1
Нам 18 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Нам 18
6.1

Нам 18

, 2008
Nos 18 ans
Франция / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Нам 18
6.1
Нам 18 - Трейлер
Нам 18  Трейлер

О фильме

Июнь 1990 года, большой провинциальный город. Последний день учебы перед экзаменами: группа выпускников радостно выходит из школы... В эйфории Люк говорит злобному преподавателю философии все, что о нем думает. Однако, ненавистный господин Мартино будет принимать последний экзамен Люка. Этим же вечером на вечеринке Люк встречает молодую и красивую Клеманс. Любовь с первого взгляда, но Люк дает ей уйти, даже не спросив ее имя. В перерывах между занятиями и прогулками с друзьями он отправляется на поиски прекрасной незнакомки. Для Люка это только начало неприятностей, тем более, что он берет частные уроки у господина Мартино, который оказывается отцом красивой девушки…

В ролях

Тео Фриле
Lucas
Мишель Блан
Мишель Блан
Le professeur Martineau
Артур Дюпон
Артур Дюпон
Maxime
Лиза Манили
Alice
Бернадетт Лафон
Бернадетт Лафон
Adèle
Венантино Венантини
Marcello
Марушка Детмерс
La mère de Clémence
Аннабель Ромер
Люси Ферри
Эрик Наггар
Эрик Наггар
Валентина Катзелфлиз
Clémence
Джулия Пьятон
Джулия Пьятон
Sarah
Режиссер Фредерик Берт
Сценарист Фаусто Брицци, Массимилиано Бруно, Марко Мартани, Эрик Ассус
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 17 мая 2016
Премьера в мире 16 июля 2008
Дата выхода
16 июля 2008 США
Сборы в мире $4 002 579
Производство Rectangle Productions, Mes Films, TF1 Films Production
Другие названия
Nos 18 ans, School's Out, Érettségi buktatókkal, Nasza osiemnastka, School's Out - Schule war gestern, Нам 18, 我們的十八歲

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Нам 18 - Трейлер
Нам 18 Трейлер
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Отзывы о фильме

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