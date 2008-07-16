Июнь 1990 года, большой провинциальный город. Последний день учебы перед экзаменами: группа выпускников радостно выходит из школы... В эйфории Люк говорит злобному преподавателю философии все, что о нем думает. Однако, ненавистный господин Мартино будет принимать последний экзамен Люка. Этим же вечером на вечеринке Люк встречает молодую и красивую Клеманс. Любовь с первого взгляда, но Люк дает ей уйти, даже не спросив ее имя. В перерывах между занятиями и прогулками с друзьями он отправляется на поиски прекрасной незнакомки. Для Люка это только начало неприятностей, тем более, что он берет частные уроки у господина Мартино, который оказывается отцом красивой девушки…

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