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Бернадетт Лафон
Бернадетт Лафон
Bernadette Lafont
О персоне
Фильмография
Бернадетт Лафон
Bernadette Lafont
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Дата рождения
26 октября 1938
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
25 июля 2013
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Бернадетт Лафон
Родилась 26 октября 1938 года. Ним, Франция.
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Фильмография Бернадетт Лафон
Мой Аттила Марсель
комедия
2014, Франция
7.0
Полетта: Во все тяжкие
комедия
2012, Франция
6.0
Каникулы на море
комедия
2011, Франция
5.0
Кошачья жизнь
криминал, мистика, анимация
2010, Франция
6.0
Нам 18
комедия
2008, Франция
6.0
Любовь со словарем
мелодрама, комедия
2007, США / Франция / Япония
5.0
Как жениться и остаться холостым
комедия
2006, Франция
6.0
Откройте, полиция 3
комедия
2004, Франция
6.0
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