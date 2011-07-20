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Люблю смотреть на девушек
J'aime regarder les filles
Люблю смотреть на девушек, 2011
2011 / Франция
6.3
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15
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Рейтинг IMDb: 6.2
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6.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2011
Премьера в мире
20 июля 2011
Режиссер
Фред Луф
В ролях
Лу де Лааж
Али Мархиар
Пьер Нинэ
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