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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Наталия Ткачева
Nataliya Tkachyova
Киноафиша
Персоны
Наталия Ткачева
Наталия Ткачева
Nataliya Tkachyova
Дата рождения
31 мая 1971
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
12 июля 2023
Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.8
Утро
(2009)
5.3
Тесные врата
(2009)
5.0
Скорпион на ладони
(2011)
Фильмография Наталия Ткачева
5
Скорпион на ладони
мелодрама, детектив
2011, Россия
Сон №5
Сон №5
детектив
2010, Россия
5.8
Утро
Utro
мелодрама, драма
2009, Россия
Смотреть трейлер
5.3
Тесные врата
Tesnye vrata
драма
2009, Россия
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