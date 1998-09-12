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Балет пуль
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Bullet Ballet / Kaijyu Theater

Балет пуль, 1998

1998 / Япония
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 12 сентября 1998
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Синья Цукамото
Синья Цукамото
В ролях
Судзин Ким
Кирина Мано
Такахиро Мурасе
Татсуя Накамура
Хисаси Игава
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Балет пуль 2 постера
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