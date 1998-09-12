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Балет пуль
Bullet Ballet / Kaijyu Theater
Балет пуль, 1998
1998 / Япония
7.0
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
драма
триллер
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7.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1998
Премьера в мире
12 сентября 1998
Возраст
18+
Прокатчик
Кино без границ
Режиссер
Синья Цукамото
В ролях
Судзин Ким
Кирина Мано
Такахиро Мурасе
Татсуя Накамура
Хисаси Игава
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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