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Фильмография
Этель Гриффиз
Ethel Griffies
Киноафиша
Персоны
Этель Гриффиз
Этель Гриффиз
Ethel Griffies
Дата рождения
26 апреля 1878
Возраст
97 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
9 сентября 1975
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.4
Птицы
(1963)
7.3
Билли-лжец
(1963)
6.4
Саратогская железнодорожная ветка
(1945)
Фильмография Этель Гриффиз
7.4
Птицы
The Birds
ужасы, мелодрама, мистика
1963, США
7.3
Билли-лжец
Billy Liar
драма, мелодрама, комедия
1963, Великобритания
6.4
Саратогская железнодорожная ветка
Saratoga Trunk
мелодрама, драма
1945, США
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