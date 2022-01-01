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Птицы
Птицы, 1963: актеры и роли
The Birds
Птицы
1963 / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Птицы, 1963: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
В ролях
Род Тэйлор
Rod Taylor
Типпи Хедрен
Tippi Hedren
Джессика Тэнди
Jessica Tandy
Сюзанн Плешетт
Suzanne Pleshette
Вероника Картрайт
Veronica Cartwright
Дудлз Уивер
Джо Мэнтелл
Рут МакДевитт
Ruth McDevitt
Этель Гриффиз
Чарлз МакГро
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