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О персоне
Фильмография
Андрей Эшпай
Киноафиша
Персоны
Андрей Эшпай
Андрей Эшпай
Дата рождения
18 апреля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Москва, СССР
Популярные фильмы
Шут
(1988)
7.3
Повесть о первой любви
(1957)
6.8
Униженные и оскорбленные
(1990)
6.5
Фильмография Андрей Эшпай
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2019
2010
2009
2006
1990
1988
1957
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Режиссер
6
Актер
2
Скажи правду
драма
2019, Россия
5.2
Элизиум
драма
2010, Россия
5.5
Событие
драма
2009, Россия
5.3
Многоточие
драма
2006, Россия
6.5
Униженные и оскорбленные
драма, мелодрама
1990, СССР
7.3
Шут
драма
1988, СССР
6.8
Повесть о первой любви
Daydreaming with Laraine
драма
1957, СССР
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