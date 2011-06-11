Оповещения от Киноафиши
Дон Жуан

Дон Жуан

Don Giovanni 18+
О фильме

Действие развивается стремительно. Дон Жуан в поисках любовных приключений проникает в дом донны Анны. Она зовет на помощь, и на защиту ее чести выступает старый Командор, ее отец. Дон Жуан убивает его и скрывается вместе со своим слугой Лепорелло. Донна Анна и ее жених Оттавио клянутся отомстить. Соблазненная и брошенная доном Жуаном Эльвира ищет неверного любовника. Тем временем он соблазняет Церлину, невесту крестьянина Мазетто. Замаскированные Оттавио, донна Анна, Эльвира входят в дом дона Жуана и обвиняют его в убийстве Командора. Все, в том числе Церлина и Мазетто, восстают против него, но ему удается скрыться. Придя на кладбище, он насмехается над статуей убитого Командора, приглашает того в гости. Статуя является на призыв и требует от грешника раскаяния, а после отказа дона Жуана увлекает его в ад.

Страна Италия
Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 11 июня 2011
Дата выхода
11 июня 2011 Италия
Производство RAI Radiotelevisione Italiana, Teatro alla Scala, Centro Produzioni Cinematografiche Città di Milano
Другие названия
Don Giovanni
Режиссер
Роберт Карсен
В ролях
Питер Маттеи
Квангчул Юн
Анна Нетребко
Анна Нетребко
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
