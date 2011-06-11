Действие развивается стремительно. Дон Жуан в поисках любовных приключений проникает в дом донны Анны. Она зовет на помощь, и на защиту ее чести выступает старый Командор, ее отец. Дон Жуан убивает его и скрывается вместе со своим слугой Лепорелло. Донна Анна и ее жених Оттавио клянутся отомстить. Соблазненная и брошенная доном Жуаном Эльвира ищет неверного любовника. Тем временем он соблазняет Церлину, невесту крестьянина Мазетто. Замаскированные Оттавио, донна Анна, Эльвира входят в дом дона Жуана и обвиняют его в убийстве Командора. Все, в том числе Церлина и Мазетто, восстают против него, но ему удается скрыться. Придя на кладбище, он насмехается над статуей убитого Командора, приглашает того в гости. Статуя является на призыв и требует от грешника раскаяния, а после отказа дона Жуана увлекает его в ад.