Турандот, 2012

Действие оперы разворачивается в сказочно-легендарные времена в Китае. Принцесса Турандот согласна выйти замуж только за того, кто отгадает три её загадки. Тем же, кто не смог, она приказывает отрубить голову. Влюбившийся в неё юноша Калаф, несмотря на уговоры отца, свергнутого татарского хана Тимура, претендует на руку принцессы. Калафу удаётся разгадать загадки Турандот, она разочарована. Но юноша даёт ей шанс: она свободна в своем выборе и необходимо отгадать лишь одну загадку: как его зовут? Ответ должен быть дан к следующему утру. Всю ночь Турандот любыми методами старается узнать его имя, грозя смертью и казнями. Она пленит спутницу Тимура и подвергает её жестоким пыткам. Но девушка не сдается. Турандот задает ей вопрос: что дает ей такую стойкость? Это любовь, отвечает Лю, и предсказывает, что и ей, надменной принцессе Турандот, "заковавшей сердце в лед", вскоре суждено испытать любовь. Турандот остается одна с Калафом. Он укоряет Турандот, а затем неожиданно заключает ее в свои объятья. Турандот пытается оттолкнуть юношу и... отвечает на его поцелуй. Наконец-то в сердце принцессы вспыхивает любовь. Он открывает ей секрет своего имени и предлагает ей свою жизнь. Звучат трубы. Турандот обращается к толпе. Она узнала имя незнакомца, это имя - Любовь.

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