Идею написания «Бориса Годунова» Модесту Петровичу Мусоргскому подал его друг, видный историк Никольский. Композитора чрезвычайно увлекла возможность претворить актуальную для его времени тему взаимоотношений царя и народа, вывести народ в качестве главного действующего лица оперы. «Я разумею народ как великую личность, одушевленную единой идеей, - писал он. - Это моя задача. Я попытался решить ее в опере».

За основу сюжета была взята трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов», подкрепленная материалами «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина и другими историческими документами. Партитуру для оркестра и либретто Мусоргский сочинил довольно быстро, всего за четырнадцать месяцев, в период с октября 1868 по декабрь 1869 года. Интриги, убийства, мятежи – всё это было присуще одному из самых темных периодов в истории России: периоду острой борьбы за трон после смерти Ивана Грозного, последующего восхождения Бориса Годунова на царство и его властвования, окончившегося безумием и смертью. События этого периода обеспечили композитора материалом для создания великого шедевра оперного искусства. Главный акцент в произведении Мусоргский сделал на русском народе – на людях, ставших жертвами голода и нищеты, людях, разрывавшихся между стремлением поддаться мятежу и страхом перед новой властью. Композитор наполнил фундаментальной, драматической ролью хор, чьей главной задачей являлось сбалансировать сюжетную линию и трагедию личности Бориса, уничтожаемого чувством вины за убийство законного наследника трона, в итоге помутившего его рассудок.

Как сказал дирижер Джанандреа Нозеда: «Борис Годунов» - история о попытке получить власть любой ценой: не является ли коррупция времён Бориса идентичной сегодняшней?»

Известный российский режиссёр Андрей Кончаловский неоднократно занимался режиссурой оперных постановок, включая произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Джузеппе Верди. Оперу Мусоргского ему предложило поставить руководство театра. «В Италии считается, что русские оперы должен ставить русский режиссер. Я с этим не согласен, но таково отношение театра к данному вопросу», - комментировал режиссёр. По словам Кончаловского, музыка Мусоргского не создавала каких-либо трудностей, однако жанр оперы сам по себе оказался весьма сложным для постановки. Ведь «Борис Годунов» является эпической оперой - серьезным философским произведением. Но режиссёр приложил все усилия, и получил потрясающий результат, получивший признание публики и прессы.

«Борис Годунов» - великий шедевр. Он остается «живым материалом», его «бесконечность» продолжается. «Андрей Кончаловский - великий русский режиссер (кино, театра и оперы) имеет достаточно представления о том, какой должна быть постановка этой народной драмы, как понимал ее Пушкин..» (“La Stampa”).

мирает.