Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ночная сова" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Борис Годунов Борис Годунов
Киноафиша Фильмы Борис Годунов

Борис Годунов, 2012

2012 / Италия
мало голосов Оцените
6 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Идею написания «Бориса Годунова» Модесту Петровичу Мусоргскому подал его друг, видный историк Никольский. Композитора чрезвычайно увлекла возможность претворить актуальную для его времени тему взаимоотношений царя и народа, вывести народ в качестве главного действующего лица оперы. «Я разумею народ как великую личность, одушевленную единой идеей, - писал он. - Это моя задача. Я попытался решить ее в опере».
 За основу сюжета была взята трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов», подкрепленная материалами «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина и другими историческими документами. Партитуру для оркестра и либретто Мусоргский сочинил довольно быстро, всего за четырнадцать месяцев, в период с октября 1868 по декабрь 1869 года. Интриги, убийства, мятежи – всё это было присуще одному из самых темных периодов в истории России: периоду острой борьбы за трон после смерти Ивана Грозного, последующего восхождения Бориса Годунова на царство и его властвования, окончившегося безумием и смертью. События этого периода обеспечили композитора  материалом для создания великого шедевра оперного искусства. Главный акцент в произведении Мусоргский сделал на русском народе – на людях, ставших жертвами голода и нищеты, людях, разрывавшихся между стремлением поддаться мятежу и страхом перед новой властью. Композитор наполнил фундаментальной, драматической ролью хор, чьей главной задачей являлось сбалансировать сюжетную линию и трагедию личности Бориса, уничтожаемого чувством вины за убийство законного наследника трона, в итоге помутившего его рассудок.
Как сказал дирижер Джанандреа Нозеда: «Борис Годунов» - история о попытке получить власть любой ценой: не является ли коррупция времён Бориса идентичной сегодняшней?»
Известный российский режиссёр Андрей Кончаловский неоднократно занимался режиссурой оперных постановок, включая произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Джузеппе Верди. Оперу Мусоргского ему предложило поставить руководство театра. «В Италии считается, что русские оперы должен ставить русский режиссер. Я с этим не согласен, но таково отношение театра к данному вопросу», - комментировал режиссёр. По словам Кончаловского, музыка Мусоргского не создавала каких-либо трудностей, однако жанр оперы сам по себе оказался весьма сложным для постановки. Ведь «Борис Годунов» является эпической оперой - серьезным философским произведением. Но режиссёр приложил все усилия, и получил потрясающий результат, получивший признание публики и прессы.
«Борис Годунов» - великий шедевр. Он остается «живым материалом», его «бесконечность» продолжается. «Андрей Кончаловский - великий русский режиссер (кино, театра и оперы) имеет достаточно представления о том, какой должна быть постановка этой народной драмы, как понимал ее Пушкин..» (“La Stampa”).
мирает.

мало голосов Оцените
6 голосов
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2012
Возраст 0+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Орлин Анастасов
Иэн Стори
Владимир Ванеев
Петер Брондер
Владимир Маторин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Манон
Манон (2012)
0
Турандот
Турандот (2012)
0
Кармел
Кармел (2011)
5.4
Кавалер розы
Кавалер розы (2011)
0
Травиата
Травиата (2009)
4.1
Богема
Богема (2008)
7.4166665
Джоконда
Джоконда (0)
0
Постер фильма Борис Годунов 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Клеопатра Египетская 9 ноября 2018, 07:11
Замечательный фильм, замечательные актёры, внезапно полюбила Сергея Безрукого (раньше фильмы с его участием не смотрела) Надеюсь продолжение фильма не разочарует.
Владимир Егоркин 8 ноября 2018, 23:13
Фильм бесподобен,..... ах какая игра актеров, жду продолжения!!!!!
Отзывы Написать
6 голосов
Оцените
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши