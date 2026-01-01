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Киноафиша Фильмы Кармен

Кармен

, 2009
Италия / мюзикл / 18+

О фильме

"Кармен" - одно из самых гениальных творений композитора, сделавшее его знаменитым на весь мир. В то же самое время оно стало роковым для своего создателя (считается, что неудача, постигшая премьеру оперы, привела к сердечному приступу и смерти Бизе в 1875 году в возрасте 37 лет). В опере с невероятным мастерством показан испанский национальный музыкальный колорит, многослойность и многоликость народных сцен, напряжённый ход драматических событий. В театре "Опера комик" (1875) "Кармен" была резко отрицательно встречена буржуазной публикой, но совсем скоро стала одной из самых популярных опер.

На сцене театра Ла Скала для Вас выступят восходящие звезды – грузинская сопрано Анита Рачвелишвили, безукоризненный актер и певец Эрвин Шротт, немецкий тенор Йонас Кауфманн - под управлением прославленного пианиста и признанного дирижера Даниэля Баренбойма!Смотрите в кинотеатрах Вашего города постановку одной из самых ярких, дерзких историй, воплощенных в бессмертной музыке композитора 19 века - Жоржа Бизе!

Режиссер Эмма Данте
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2009

Рейтинг фильма

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