"Кармен" - одно из самых гениальных творений композитора, сделавшее его знаменитым на весь мир. В то же самое время оно стало роковым для своего создателя (считается, что неудача, постигшая премьеру оперы, привела к сердечному приступу и смерти Бизе в 1875 году в возрасте 37 лет). В опере с невероятным мастерством показан испанский национальный музыкальный колорит, многослойность и многоликость народных сцен, напряжённый ход драматических событий. В театре "Опера комик" (1875) "Кармен" была резко отрицательно встречена буржуазной публикой, но совсем скоро стала одной из самых популярных опер.

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