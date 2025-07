Страна СССР

Продолжительность 1 час 10 минут

Год выпуска 1974

Производство Мосфильм

Другие названия

Esli khochesh byt schastlivym, Bądź z nim szczęśliwa, Ha boldog akarsz lenni, If You Want to Be Happy, Wenn du glücklich sein willst, Если хочешь быть счастливым