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Если хочешь быть счастливым
Если хочешь быть счастливым
Esli khochesh byt schastlivym
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Он - летчик-истребитель, она - телерепортер. Из восьми лет совместно прожитой жизни были вместе не более трех лет. Фильм о счастливых людях 70-х годов.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
1974
Производство
Мосфильм
Другие названия
Esli khochesh byt schastlivym, Bądź z nim szczęśliwa, Ha boldog akarsz lenni, If You Want to Be Happy, Wenn du glücklich sein willst, Если хочешь быть счастливым
Режиссер
Николай Губенко
В ролях
Жанна Болотова
Николай Губенко
Василий Шукшин
Лидия Федосеева-Шукшина
Виктор Филиппов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
13
голосов
5.9
IMDb
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