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Киноафиша Фильмы Если хочешь быть счастливым

Если хочешь быть счастливым

Esli khochesh byt schastlivym 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Он - летчик-истребитель, она - телерепортер. Из восьми лет совместно прожитой жизни были вместе не более трех лет. Фильм о счастливых людях 70-х годов.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1974
Производство Мосфильм
Другие названия
Esli khochesh byt schastlivym, Bądź z nim szczęśliwa, Ha boldog akarsz lenni, If You Want to Be Happy, Wenn du glücklich sein willst, Если хочешь быть счастливым
Режиссер
Николай Губенко
Николай Губенко
В ролях
Жанна Болотова
Жанна Болотова
Николай Губенко
Николай Губенко
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Виктор Филиппов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
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