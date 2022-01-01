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Криспин Бонэм-Картер
Криспин Бонэм-Картер
Crispin Bonham-Carter
О персоне
Фильмография
Криспин Бонэм-Картер
Crispin Bonham-Carter
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Дата рождения
23 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Колчестер, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Криспина Бонэм-Картера
Родился 23 сентября 1969 года. Колчестер, Англия, Великобритания.
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Фильмография Криспина Бонэм-Картера
Бэзил
мелодрама, драма
1998, Великобритания
6.0
Гордость и предубеждение (ТВ)
драма, мелодрама
1995, Великобритания
8.0
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