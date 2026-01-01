Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы На север через северо-запад Награды и номинации фильма На север через северо-запад

Награды и номинации фильма На север через северо-запад 1959

Оскар 1960 Оскар 1960
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
