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На север через северо-запад На север через северо-запад
Киноафиша Фильмы На север через северо-запад На север через северо-запад, 1959: актеры и роли
North By Northwest На север через северо-запад 1959 / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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На север через северо-запад, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок Альфред Хичкок Alfred Hitchcock
В ролях
Кэри Грант Кэри Грант Cary Grant Джесси Ройс Лэндис Jessie Royce Landis Лео Дж. Кэрролл Джозефин Хатчинсон Josephine Hutchinson Филип Обер Philip Ober Мартин Ландау Мартин Ландау Martin Landau Адам Уильямс Adam Williams Роберт Элленстайн Филип Кулидж Philip Coolidge Эд Биннс Кен Линч Ken Lynch Стэнли Адамс Stanley Adams Энн Андерсон Anne Anderson Малколм Эттербери Тол Эвери Бэйнс Бэррон Джимми Кросс Jimmy Cross Лоуренс Добкин Lawrence Dobkin Томми Фэррелл Пол Генж Нед Гласс Альфред Хичкок Альфред Хичкок Alfred Hitchcock Бобби Джонсон Bobby Johnson Сид Кэйн Кеннер Дж. Кемп Kenner G. Kemp Мэдж Кеннеди Дорин Лэнг Билл Ллойд Bill Lloyd Том Маршалл Tom Marshall Ральф Рид Ralph Reed Хэрри Сеймур Роберт Шэйн Дорис Сингх Doris Singh Олан Суле Рэй Уивер Сьюзан Уитни Фрэнк Уилкокс Frank Wilcox Роберт Уильямс Robert Williams Уилсон Вуд Wilson Wood Карлтон Янг Carleton Young Джеймс Мейсон Джеймс Мейсон James Mason Ева Мари Сейнт
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