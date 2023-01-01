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На север через северо-запад
На север через северо-запад, 1959: актеры и роли
North By Northwest
На север через северо-запад
1959 / США
Трейлер
7.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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На север через северо-запад, 1959: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
В ролях
Кэри Грант
Cary Grant
Джесси Ройс Лэндис
Jessie Royce Landis
Лео Дж. Кэрролл
Джозефин Хатчинсон
Josephine Hutchinson
Филип Обер
Philip Ober
Мартин Ландау
Martin Landau
Адам Уильямс
Adam Williams
Роберт Элленстайн
Филип Кулидж
Philip Coolidge
Эд Биннс
Кен Линч
Ken Lynch
Стэнли Адамс
Stanley Adams
Энн Андерсон
Anne Anderson
Малколм Эттербери
Тол Эвери
Бэйнс Бэррон
Джимми Кросс
Jimmy Cross
Лоуренс Добкин
Lawrence Dobkin
Томми Фэррелл
Пол Генж
Нед Гласс
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
Бобби Джонсон
Bobby Johnson
Сид Кэйн
Кеннер Дж. Кемп
Kenner G. Kemp
Мэдж Кеннеди
Дорин Лэнг
Билл Ллойд
Bill Lloyd
Том Маршалл
Tom Marshall
Ральф Рид
Ralph Reed
Хэрри Сеймур
Роберт Шэйн
Дорис Сингх
Doris Singh
Олан Суле
Рэй Уивер
Сьюзан Уитни
Фрэнк Уилкокс
Frank Wilcox
Роберт Уильямс
Robert Williams
Уилсон Вуд
Wilson Wood
Карлтон Янг
Carleton Young
Джеймс Мейсон
James Mason
Ева Мари Сейнт
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