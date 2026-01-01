Три друга-антифашиста и их подруга-актриска - от гвалта Дня Победы до меланхолии опустошенных после неудавшегося бунта 70-х, от яростных обсуждений "Похитителей велосипедов" Де Сики до отрешенного молчания после "Затмения" Антониони. История Италии, история кино, история краха идеалов - блестящая синефильская трагикомедия Этторе Скола. В сцене, где герои в 1959 году гуляют ночью у фонтана Треви и случайно оказываются на съемках "Сладкой жизни", Феллини и Мастроянни, загримированные и снятые сквозь фильтры, сыграли самих себя в молодости.
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