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Постер фильма Мы так любили друг друга
7.6
Киноафиша Фильмы Мы так любили друг друга
7.6

Мы так любили друг друга

, 1974
C'eravamo tanto amati
Италия / драма, комедия / 18+
Постер фильма Мы так любили друг друга
7.6

О фильме

Три друга-антифашиста и их подруга-актриска - от гвалта Дня Победы до меланхолии опустошенных после неудавшегося бунта 70-х, от яростных обсуждений "Похитителей велосипедов" Де Сики до отрешенного молчания после "Затмения" Антониони. История Италии, история кино, история краха идеалов - блестящая синефильская трагикомедия Этторе Скола. В сцене, где герои в 1959 году гуляют ночью у фонтана Треви и случайно оказываются на съемках "Сладкой жизни", Феллини и Мастроянни, загримированные и снятые сквозь фильтры, сыграли самих себя в молодости.

В ролях

Нино Манфреди
Antonio
Витторио Гассман
Gianni Perego
Стефания Сандрелли
Стефания Сандрелли
Luciana Zanon
Стефано Сатта Флорес
Nicola Palumbo
Альдо Фабрици
Romolo Catenacci
Джованна Ралли
Elide Catenacci
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
Федерико Феллини
Федерико Феллини
Federico Fellini
Mike Bongiorno
Mike Bongiorno
Nello Meniconi
Nello Meniconi
Режиссер Этторе Скола
Сценарист Адженоре Инкроччи, Фурио Скарпелли, Этторе Скола
Композитор Армандо Тровайоли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в мире 21 декабря 1974
Дата выхода
28 октября 1976 Бразилия
1 марта 1976 Испания
21 декабря 1974 Италия
28 октября 1977 Мексика
22 марта 1978 Нидерланды
24 марта 1977 Перу
11 октября 1976 Польша
29 января 1976 Португалия
23 мая 1977 США
5 мая 1976 Франция
9 ноября 2018 Швеция
Сборы в мире $117 948
Производство La Deantir
Другие названия
C'eravamo tanto amati, We All Loved Each Other So Much, Nos habíamos amado tanto, Vi som älskade varann så mycket, Byliśmy tacy zakochani, Cât de mult ne-am iubit, Eihame Agapithei Toso, Hoe groide onze liefde, Mehän rakastimme toisiamme niin paljon, Mennyire szerettük egymást, Nos amábamos tanto, Nós Que Nos Amávamos Tanto, Nous nous sommes tant aimés!, Så gode venner var vi vist, Tão Amigos Que Nós Éramos, Those Were the Years, Una mujer y 3 hombres, Vi som elsket hverandre så høyt, Wij hielden zoveel van elkaar, Wir hatten uns so geliebt, Wir waren so verliebt, Ми так кохали один одного, Мы так любили друг друга, Обичахме се толкова много, あんなに愛しあったのに, Nos habíamos querido tanto, Nous nous sommes tant aimés, Täo Amigos Que Nós Éramos, Mennyire szerettük, We Hielden Zoveel van Elkaar, 우리는 그토록 사랑했네

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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