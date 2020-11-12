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6.3
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Фильмы
Время жить
6.3
Время жить
, 1969
Le temps de vivre
Франция / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
6.3
В ролях
Ив Афонсо
René
Катрин Аллегре
Catherine
Крис Аврам
Michel Casno
Энн Гийярд
Corinne
Фредерик де Паскуале
Louis
Луиза Риотон
La belle-mère de Louis
Жорж Стаке
Enrico
Марина Влади
Marie
Франсуаза Годде
Angelina, la serveuse
Boudjema Bouhada
Mohammed
Режиссер
Бернард Пол
Сценарист
Бернард Пол
,
André Remacle
Композитор
Жорж Мустаки
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1969
Премьера в мире
11 июня 1969
Дата выхода
11 июня 1969
Франция
Производство
Orphée Productions
Другие названия
Le temps de vivre, Czas życia i miłości, Idő a magánéletre, Il tempo di vivere, Plötzliches Verlangen, Tempo de Viver, Time to Live, Timp pentru a trăi, Время жить, 夫婦（1969）
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Рейтинг фильма
6.3
Оцените
13
голосов
6
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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