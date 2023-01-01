Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Стреляйте в пианиста
Фильмы похожие на Стреляйте в пианиста
Tirez sur le pianiste
Стреляйте в пианиста
1960 / Франция
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Стреляйте в пианиста
Вся информация о фильме
Скорей бы воскресенье
криминал, триллер, комедия
1983, Франция
7.0
Ускользающая любовь
драма, мелодрама, комедия
1979, Франция
7.0
Американская ночь
комедия, драма
1973, Франция / Италия
8.0
Такая красотка как я
комедия, драма
1972, Франция
6.0
Две англичанки и континент
мелодрама
1971, Франция
7.0
Семейный очаг
драма, комедия
1970, Франция / Италия
7.0
Украденные поцелуи
мелодрама
1968, Франция
5.0
Невеста была в черном
мелодрама, драма, триллер, мистика
1968, Франция / Италия
7.0
451гр. по Фаренгейту
фантастика, криминал, драма
1966, Великобритания
7.0
Нежная кожа
драма, мелодрама
1964, Франция / Португалия
7.0
Жюль и Джим
мелодрама
1961, Франция
6.0
Четыреста ударов
драма
1959, Франция
7.0
Сирена «Миссисипи»
мелодрама, драма
1969, Франция / Италия
7.0
Дикий Маугли
драма
1970, Франция
6.0
Соседка
мелодрама, драма
1981, Франция
7.0
Последнее метро
мелодрама, драма, военный
1980, Франция
7.0
Любите ли Вы Брамса?
драма, мелодрама
1961, Франция / США
7.0
На последнем дыхании
мелодрама, криминал, драма, триллер
1960, Франция
6.0
Карманные деньги
комедия, драма
1976, Франция
7.0
История Адели Г.
драма, биография, исторический
1975, Франция
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить