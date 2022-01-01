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Стреляйте в пианиста Стреляйте в пианиста
Киноафиша Фильмы Стреляйте в пианиста Стреляйте в пианиста, 1960: актеры и роли
Tirez sur le pianiste Стреляйте в пианиста 1960 / Франция
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Стреляйте в пианиста, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Трюффо Франсуа Трюффо François Truffaut
В ролях
Ришар Канаян Жак Асланян Николь Берже Nicole Berger Клод Мансард Альбер Реми Серж Даври Serge Davri Мари Дюбуа Мари Дюбуа Marie Dubois Шарль Азнавур Charles Aznavour Даниэль Буланже Daniel Boulanger Мишель Мерсье Michèle Mercier
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
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2022, Россия, приключения, катастрофа
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