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Стреляйте в пианиста
Стреляйте в пианиста, 1960: актеры и роли
Tirez sur le pianiste
Стреляйте в пианиста
1960 / Франция
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Стреляйте в пианиста, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Трюффо
François Truffaut
В ролях
Ришар Канаян
Жак Асланян
Николь Берже
Nicole Berger
Клод Мансард
Альбер Реми
Серж Даври
Serge Davri
Мари Дюбуа
Marie Dubois
Шарль Азнавур
Charles Aznavour
Даниэль Буланже
Daniel Boulanger
Мишель Мерсье
Michèle Mercier
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