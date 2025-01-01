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Постер фильма Рыцари круглого стола
Постер фильма Рыцари круглого стола
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Рыцари круглого стола

Рыцари круглого стола

Knights of the Round Table 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Согласно «Истории Бриттов» средневекового монаха Гальфрида Монмутского, в небе над Британией появилась комета в образе чудесного дракона. Великий маг и провидец Мерлин предсказал королю Утеру Пендрагону, что у него родится великий сын Артур, которому станет подвластна вся Британия и земли, над которыми простираются лучи, исходящие от кометы. «Артур» — образ, происходящий от кельтского военачальника VI века, стал наиболее популярным персонажем в литературе Средневековой Европы, центральным героем повествований о рыцарях Круглого Стола, Святом Граале и даже мессианской фигурой. Этот фильм перенесет Вас в те великие легендарные времена когда жили герой легенд Древней Англии король Артур, Сэр Ланселот, Мерлин и красавица Женевьева и рыцари круглого стола. Несомненно, это один из самых первых и самых лучших фильмах о временах короля Артура. Великолепная игра актеров, постановка трюков и масштабные батальные сцены надолго запомнились зрителям во всем мире.
Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 22 декабря 1953
Дата выхода
1 января 1955 Австрия 6
12 мая 1954 Великобритания PG
15 апреля 1954 Германия
15 января 1954 США
15 декабря 1954 Франция
1 мая 1954 Япония G
Бюджет $2 600 000
Сборы в мире $14 026
Производство Loew's
Другие названия
Knights of the Round Table, Los caballeros del rey Arturo, Die Ritter der Tafelrunde, Les chevaliers de la table ronde, Os Cavaleiros da Távola Redonda, A kerekasztal lovagjai, Cavalerii mesei rotunde, De ridders van de ronde tafel, De ridders van de tafelronde, Els cavallers de la Taula Rodona, I cavalieri della tavola rotonda, Kraliçenin fedaisi, Oi ippotai tis strogylis trapezis, Pyöreän pöydän ritarit, Riddarna av runda bordet, Ridderne af det runde bord, Ridderne av det runde bord, Rycerze Okrągłego Stołu, Vitezovi okruglog stola, Рыцари Круглого стола, 円卓の騎士
Режиссер
Ричард Торп
В ролях
Роберт Тейлор
Роберт Тейлор
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Мел Феррер
Энн Кроуфорд
Стенли Бейкер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
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