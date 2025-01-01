Согласно «Истории Бриттов» средневекового монаха Гальфрида Монмутского, в небе над Британией появилась комета в образе чудесного дракона. Великий маг и провидец Мерлин предсказал королю Утеру Пендрагону, что у него родится великий сын Артур, которому станет подвластна вся Британия и земли, над которыми простираются лучи, исходящие от кометы. «Артур» — образ, происходящий от кельтского военачальника VI века, стал наиболее популярным персонажем в литературе Средневековой Европы, центральным героем повествований о рыцарях Круглого Стола, Святом Граале и даже мессианской фигурой. Этот фильм перенесет Вас в те великие легендарные времена когда жили герой легенд Древней Англии король Артур, Сэр Ланселот, Мерлин и красавица Женевьева и рыцари круглого стола. Несомненно, это один из самых первых и самых лучших фильмах о временах короля Артура. Великолепная игра актеров, постановка трюков и масштабные батальные сцены надолго запомнились зрителям во всем мире.

Развернуть