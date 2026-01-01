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Рейтинг фильма
5.9
Оцените15 голосов
6.7IMDb
Цитаты
Brian McCoyПотому что удар Томми — как у мулы из Миссури, скорость — как у нападающей кобры, а прицел — как у Вильгельма Телля.
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