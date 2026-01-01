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Постер фильма Восьмой раунд
5.9
Киноафиша Фильмы Восьмой раунд
5.9

Восьмой раунд

, 1938
The Crowd Roars
США / драма, боевик / 18+
Постер фильма Восьмой раунд
5.9

В ролях

Роберт Тейлор
Роберт Тейлор
Tommy McCoy
Эдвард Арнольд
Jim Cain
Фрэнк Морган
Brian McCoy
Морин О’Салливан
Sheila Carson
Уильям Гарган
Johnny Martin
Лайонел Стэндер
'Happy' Lane
Джейн Уайман
Vivian Lee
Нэт Пендлтон
'Pug' Walsh
Чарльз Д. Браун
Bill Thorne
Джин Рейнольдс
Tommy McCoy - as a boy
Режиссер Ричард Торп
Сценарист Thomas Lennon, Джордж Брюс, Джордж Оппенхаймер
Композитор Эдвард Уорд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1938
Премьера в мире 6 августа 1938
Дата выхода
22 октября 1948 СССР
6 августа 1938 США
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Crowd Roars, La foule en délire, A Multidão Vibra, Csók és gong, El gong de la victoria, Fibra de Campeão, Give and Take, Mængden brøler, O ohlos mainetai, Schnelle Fäuste, Sensationernas match, Sta op en vecht, Yllätysten ottelu, Zabranjena ljubav, Восьмой раунд, Толпа ревёт, 群衆は叫ぶ

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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