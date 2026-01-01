Великолепная Элизабет Тэйлор в роли женщины, которую по жизни ведет сидящий внутри у нее некий водитель. Ее встречи с разными людьми носят случайный характер. Однако, по мере развития сюжета, становится ясно, что случайность — это и есть предопределенность.
ПроизводствоRizzoli Film, Felix Cinematografica, Studio Hamburg
Другие названия
Identikit, The Driver's Seat, La masoquista, Identidad desnuda, Identikit - O Outono da Vida, Mesanyhta ki ena lepto, O Ocaso de uma Vida, Ölmek istiyorum, Paraxenos syntrofos, Psychotic, Vaikea tapaus, Место водителя, The Driver's Seat (Identikit), Сидіння водіїв, Přibližná podoba, Siedzenie kierowcy, Smrt u Rimu, Психо, Le siège du conducteur
Рейтинг фильма
5.7
Оцените14 голосов
5.9IMDb
Цитаты
LiseМне тоскливо по дому.
BillТоскуешь? По чему?
LiseПо своей одиночеству. Хочу вернуться домой, чтобы снова почувствовать всю эту одиночу.
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