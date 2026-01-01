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Постер фильма Место водителя
5.7
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5.7

Место водителя

, 1975
Identikit / The Driver's Seat
Италия / драма / 18+
Постер фильма Место водителя
5.7

О фильме

Великолепная Элизабет Тэйлор в роли женщины, которую по жизни ведет сидящий внутри у нее некий водитель. Ее встречи с разными людьми носят случайный характер. Однако, по мере развития сюжета, становится ясно, что случайность — это и есть предопределенность.

В ролях

Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Лиз
Иэн Бэннен
Bill
Гуидо Маннари
Carlo
Мона Уошборн
Mrs. Helen Fiedke
Луиджи Скуарцина
Lead Detective
Максанс Мельфор
Pierre
Federico Martignone
Марино Мазе
Дорожный полицейский
Дино Меле
Police Captain
Беди Моратти
Dress Shop Owner
Режиссер Джузеппе Патрони Гриффи
Сценарист Мюриэл Спарк, Раффаэле Ла Каприа, Джузеппе Патрони Гриффи
Композитор Franco Mannino
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 20 мая 1974
Дата выхода
26 сентября 1974 Италия
20 мая 1974 Монако
10 октября 1975 США
MPAA R
Производство Rizzoli Film, Felix Cinematografica, Studio Hamburg
Другие названия
Identikit, The Driver's Seat, La masoquista, Identidad desnuda, Identikit - O Outono da Vida, Mesanyhta ki ena lepto, O Ocaso de uma Vida, Ölmek istiyorum, Paraxenos syntrofos, Psychotic, Vaikea tapaus, Место водителя, The Driver's Seat (Identikit), Сидіння водіїв, Přibližná podoba, Siedzenie kierowcy, Smrt u Rimu, Психо, Le siège du conducteur

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb

Цитаты

Lise Мне тоскливо по дому.
Bill Тоскуешь? По чему?
Lise По своей одиночеству. Хочу вернуться домой, чтобы снова почувствовать всю эту одиночу.

Отзывы о фильме

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