Габо, сотворение Габриеля Гарсиа Маркеса, 2015

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о выходе в прокат О фильме Документальный рассказ о жизни и творчестве знаменитого писателя Габриеля Гарсиа Маркеса. Развернуть 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 2015 Премьера в мире 12 апреля 2015 Возраст 12+ Режиссер Джастин Уэбстер В ролях Джон Андерсон Хуан Габриэль Васкес Все актеры и съемочная группа 2 постера

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