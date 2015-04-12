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Габо, сотворение Габриеля Гарсиа Маркеса Габо, сотворение Габриеля Гарсиа Маркеса
Киноафиша Фильмы Габо, сотворение Габриеля Гарсиа Маркеса
Gabo, the Magic of Reality

Габо, сотворение Габриеля Гарсиа Маркеса, 2015

2015 / Колумбия / США / Великобритания / Франция / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Документальный рассказ о жизни и творчестве знаменитого писателя Габриеля Гарсиа Маркеса.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 апреля 2015
Возраст 12+
Режиссер
Джастин Уэбстер
В ролях
Джон Андерсон
Хуан Габриэль Васкес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Габо, сотворение Габриеля Гарсиа Маркеса 2 постера
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