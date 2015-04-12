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Габо, сотворение Габриеля Гарсиа Маркеса
Gabo, the Magic of Reality
Габо, сотворение Габриеля Гарсиа Маркеса, 2015
2015 / Колумбия / США / Великобритания / Франция / Испания
7.1
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Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
документальный
биография
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О фильме
Документальный рассказ о жизни и творчестве знаменитого писателя Габриеля Гарсиа Маркеса.
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7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2015
Премьера в мире
12 апреля 2015
Возраст
12+
Режиссер
Джастин Уэбстер
В ролях
Джон Андерсон
Хуан Габриэль Васкес
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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