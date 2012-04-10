Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мариа-Пиа Касилио
Maria Pia Casilio
Киноафиша
Персоны
Мариа-Пиа Касилио
Мариа-Пиа Касилио
Maria Pia Casilio
Дата рождения
5 мая 1935
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
10 апреля 2012
Место рождения
Л’Акуила, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Умберто Д.
(1952)
7.3
Тереза Ракен
(1953)
6.9
Хлеб, любовь и фантазия
(1953)
Фильмография Мариа-Пиа Касилио
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1953
1952
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
7.3
Тереза Ракен
Therese Raquin
драма, мелодрама
1953, Франция / Италия
6.9
Хлеб, любовь и фантазия
Pane, amore e fantasia
комедия, мелодрама
1953, Италия
8.1
Умберто Д.
Umberto D.
драма
1952, Италия
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667