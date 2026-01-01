Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Меммо Каротенуто
Memmo Carotenuto
Меммо Каротенуто
Меммо Каротенуто
Memmo Carotenuto
Дата рождения
23 августа 1908
Возраст
72 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
23 декабря 1980
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Умберто Д.
(1952)
6.9
Хлеб, любовь и фантазия
(1953)
6.8
Жаль, что ты каналья
(1954)
Фильмография Меммо Каротенуто
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1954
1953
1952
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.8
Жаль, что ты каналья
Peccato che sia una canaglia
комедия, мелодрама
1954, Италия
6
A Slice of Life
Tempi nostri - Zibaldone n. 2
комедия
1954, Франция / Италия
6.9
Хлеб, любовь и фантазия
Pane, amore e fantasia
комедия, мелодрама
1953, Италия
8.1
Умберто Д.
Umberto D.
драма
1952, Италия
