Большинство героев этой картины — дети. Мальчики организовали свой клуб настоящих мужчин-женоненавистников. Поэтому любой, кто встречается с девочкой, в их глазах — преступник, предатель и негодяй. Они очень сурово обошлись с одним из членов своего клуба только потому, что тот ходил к девочке на свидания. Девочки, в свою очередь, ничего хорошего в мальчиках тоже найти не могут и предают их суровому осуждению.
|26 декабря 1994
|Австралия
|5 августа 1994
|Бразилия
|L
|7 апреля 1995
|Великобритания
|8 декабря 1994
|Германия
|5 августа 1994
|Канада
|PG
|1 января 2007
|Нидерланды
|5 августа 1994
|США
|22 января 1995
|Франция