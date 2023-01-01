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Постер фильма Маленькие негодяи
6.7
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6.7

Маленькие негодяи

, 1994
The Little Rascals
США / комедия, мелодрама, семейный / 18+
Постер фильма Маленькие негодяи
6.7

О фильме

Большинство героев этой картины — дети. Мальчики организовали свой клуб настоящих мужчин-женоненавистников. Поэтому любой, кто встречается с девочкой, в их глазах — преступник, предатель и негодяй. Они очень сурово обошлись с одним из членов своего клуба только потому, что тот ходил к девочке на свидания. Девочки, в свою очередь, ничего хорошего в мальчиках тоже найти не могут и предают их суровому осуждению.

В ролях

Блейк МакИвер Юинг
Тревис Тедфорд
Spanky
Кевин Джамал Вудс
Стайми
Джордан Варкол
Froggy
Баг Холл
Альфальфа
Бриттани Эштон Холмс
Darla
Zachary Mabry
Porky
Росс Бэгли
Buckwheat
Courtland Mead
Uh-Huh
Сэм Салетта
Butch
Blake Collins
Woim
Режиссер Пенелопа Сфирис
Сценарист Пенелопа Сфирис, Robert Wolterstorff, Майк Скотт, Paul Guay
Композитор Уильям Росс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1994
Премьера онлайн 1 января 2023
Премьера в мире 5 августа 1994
Дата выхода
26 декабря 1994 Австралия
5 августа 1994 Бразилия L
7 апреля 1995 Великобритания
8 декабря 1994 Германия
5 августа 1994 Канада PG
1 января 2007 Нидерланды
5 августа 1994 США
22 января 1995 Франция
MPAA PG
Бюджет $23 000 000
Сборы в мире $67 308 282
Производство Universal Pictures, King World Entertainment, Amblin Entertainment
Другие названия
The Little Rascals, La pandilla: los pequeños traviesos, Маленькие негодяи, A kis gézengúzok, Busungarna, De Boefjes, Die kleinen Superstrolche, Kichik yomonlar, Kiçik əclaflar, Klan urwisów, Küçük afacanlar, Les chenapans, Les petits garnements, Los pequeños traviesos, Mali nevaljalci, Mažieji nenaudeliai, Micuții șmecheri, Os Batutinhas, Pequenos Marotos, Pequeños traviesos, Piccole canaglie, Rasavillit, Ta diavolakia, Una pandilla de pillos, Τα διαβολάκια, Кішкентай оңбағандар, Маленькі негідники, Малките пакостници, ちびっこギャング, 一窩小屁蛋, La Pandillita, De pokkers møgunger, 악동 클럽, 꾸러기 클럽

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[Доставка письма Альфальфы Дарле]
Buckwheat Дорогая Дарла, я терпеть не могу твою вонючую задницу. Ты меня тошнишь. Ты — грязь между моими пальцами! С любовью, Альфальфа.

Отзывы о фильме

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