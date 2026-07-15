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Постер фильма Аварапан 2
Аварапан 2 - Тизер
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Аварапан 2

, 2026
Awarapan 2
Индия / боевик, драма, мелодрама
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Постер фильма Аварапан 2
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Аварапан 2 - Тизер
Аварапан 2  Тизер

В ролях

Эмран Хашми
Shivam
Шабана Азми
Nafisa
Диша Патани
Диша Патани
Сувиндер Вики
Vijayant Kohli
Атул Кумар
Salil Acharya
Ronnie
Aniruddh Rawal
Vicky Surendhra
Режиссер Nitin Kakkar
Сценарист Sanjay Masoomm, Bilal Siddiqi
Композитор Джит Гангули, Амаль Маллик, Mithun Sharma, Raju Singh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 14 августа 2026
Дата выхода
14 августа 2026 Германия
14 августа 2026 Индия
14 августа 2026 Непал
Производство Vishesh Films
Другие названия
Awarapan 2

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Аварапан 2 - Тизер
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