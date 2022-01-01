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Кристин Эберсоул
Кристин Эберсоул
Christine Ebersole
О персоне
Фильмография
Кристин Эберсоул
Christine Ebersole
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Дата рождения
21 февраля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Уиннетка, Иллинойс, США
Рост
178 см
Биография Кристин Эберсоул
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Фильмография Кристин Эберсоул
Сияние звезды
боевик, криминал, фэнтези
2022, США
0.0
Лакричная пицца
комедия, драма
2021, США
8.0
Сумасшедшие за стеклом: Фильм
анимация, комедия, мистика
2010, США
6.0
Ускользающий идеал
комедия
1997, США
5.0
Паршивая овца
комедия
1996, США
6.0
Богатенький Ричи
комедия, семейный
1994, США
6.0
Папа-призрак
комедия, семейный, фэнтези
1990, США
5.0
Мак и я
фантастика, приключения
1988, США
3.0
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