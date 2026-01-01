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Шон Комбс
Sean Combs
Киноафиша
Персоны
Шон Комбс
Шон Комбс
Sean Combs
Дата рождения
4 ноября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.4
Полиция Гавайев
(2010)
7.4
Harry's Bar
(2015)
7.0
Бал монстров
(2001)
Фильмография Шон Комбс
Шон Комбс: Время расплаты
криминал, музыка, мини-сериал
2025, США
5.4
Дидди: Создание плохого парня
Diddy: The Making of a Bad Boy
документальный
2025, США
6.4
Канье Уэст: Во имя кого?
In Whose Name?
документальный
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.9
Дурная слава
драма, криминал
2016, США
7.4
Harry's Bar
Harry's Bar
документальный
2015, Италия
7.4
Полиция Гавайев
драма, боевик, криминал
2010, США
6.9
Побег из Вегаса
Get Him to the Greek
комедия
2010, США
Смотреть трейлер
5
Путь Карлито 2: Восхождение к власти
Carlito's Way: Rise to Power
боевик, криминал, драма
2005, США
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Новости личной жизни Шон Комбс
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