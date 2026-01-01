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Летисия Коломбани Lætitia Colombani
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Летисия Коломбани

Lætitia Colombani

Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Сплетение судеб 7.4
Сплетение судеб (2023)
Мой путь 7.3
Мой путь (2012)
Поменяться местами 7.1
Поменяться местами (2019)

Фильмография Летисия Коломбани

Сплетение судеб 7.4
Сплетение судеб La tresse
драма 2023, Бельгия / Канада / Франция / Италия
Смотреть трейлер
Поменяться местами 7.1
Поменяться местами Mon inconnue / Love at second sight
мелодрама, комедия 2019, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
С днём рождения 5.8
С днём рождения Fête de famille
комедия, драма 2019, Бельгия / Франция
Мой путь 7.3
Мой путь Cloclo
мюзикл, биография 2012, Франция / Бельгия
Мои звезды прекрасны 6.3
Мои звезды прекрасны Mes Stars et moi
комедия 2009, Франция
Смотреть трейлер
Любит – не любит 6.4
Любит – не любит He loves me, he loves me not
триллер, мелодрама 2002, Франция
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Новости о Летисия Коломбани
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Жизни трех женщин из разных уголков мира оказываются связаны в трейлере фильма «Сплетение судеб»
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