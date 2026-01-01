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Летисия Коломбани
Lætitia Colombani
Киноафиша
Персоны
Летисия Коломбани
Летисия Коломбани
Lætitia Colombani
Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Сплетение судеб
(2023)
7.3
Мой путь
(2012)
7.1
Поменяться местами
(2019)
Фильмография Летисия Коломбани
7.4
Сплетение судеб
La tresse
драма
2023, Бельгия / Канада / Франция / Италия
Смотреть трейлер
7.1
Поменяться местами
Mon inconnue / Love at second sight
мелодрама, комедия
2019, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
С днём рождения
Fête de famille
комедия, драма
2019, Бельгия / Франция
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.3
Мой путь
Cloclo
мюзикл, биография
2012, Франция / Бельгия
6.3
Мои звезды прекрасны
Mes Stars et moi
комедия
2009, Франция
Смотреть трейлер
6.4
Любит – не любит
He loves me, he loves me not
триллер, мелодрама
2002, Франция
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Новости о Летисия Коломбани
Жизни трех женщин из разных уголков мира оказываются связаны в трейлере фильма «Сплетение судеб»
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