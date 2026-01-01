Летисия Коломбани

Огурцы с помидорами швыряю в кастрюлю — хрустящую закуску «Тяп-Ляп и готово» стряпаю за 15 минут: и со стола ее первой сметут

Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)

Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого

Не каждый фанат кино СССР пройдет этот тест: вспомните 5 фильмов о роботах по кадру

Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери

«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники

Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?

От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»

«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»

Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)