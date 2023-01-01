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Скоро в прокате "Малышка на драйве"
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Мои звезды прекрасны
Мои звезды прекрасны, 2009: актеры и роли
Mes Stars et moi
Мои звезды прекрасны
2009 / Франция
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Мои звезды прекрасны, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Летисия Коломбани
В ролях
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Эммануэль Беар
Emmanuelle Béart
Патрис Леконт
Patrice Leconte
Кад Мерад
Kad Merad
Мелани Бернье
Mélanie Bernier
Мария де Медейрос
Руфус
Rufus
Антуан Дюлери
Antoine Duléry
Доминик Беснеар
Dominique Besnehard
Фредерик Бель
Frederique Bel
Арно Шевье
Кристоф Росиньон
Жан Бекер
Шарль Гассо
Летисия Коломбани
Жан-Пьер Мартен
Jean-Pierre Martins
Скали Делпейрат
Scali Delpeyrat
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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