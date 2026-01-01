Оповещения от Киноафиши
Гражданский иск
Награды и номинации фильма Гражданский иск
Награды и номинации фильма Гражданский иск 1998
Оскар 1999
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1999
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
