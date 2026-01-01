Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Гражданский иск 1998

Оскар 1999 Оскар 1999
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
