Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Личная жизнь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гражданский иск Гражданский иск
Киноафиша Фильмы Гражданский иск Гражданский иск, 1998: актеры и роли
A Civil Action Гражданский иск 1998 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Гражданский иск, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Зэйллян
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Брюс Норрис Bruce Norris Мэри Мара Mary Mara Брайан Гринберг Брайан Гринберг Bryan Greenberg Гарри Дин Стэнтон Гарри Дин Стэнтон Harry Dean Stanton Тони Шэлуб Тони Шэлуб Tony Shalhoub
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
2023, США, мистика, ужасы
Related video
Располневшая Лорак разделась и заставила публику ахнуть (честное фото)
Сбежала из СССР и потеряла все: чем обернулся для красавицы-актрисы многообещающий брак с иностранцем
Даже руки друг другу не подадут: Аллочка и Майкл из «Универа» возненавидели друг друга после одного случая
Опасен для детей и взрослых: странно, что этот советский мультфильм до сих пор не запретили
Леонтьева без грима и кудрей совсем не узнать: пластика сделала свое дело
Кузин и рядом не стоял: вот на кого променяла бывшего мужа Саша Артемова
Помните обаятельного Киреева с «Фабрики звезд»? Вот как он выглядит сейчас
Не образцовая пионерка: «гостью из будущего» поймали на грязной лжи
Сулейман в миллион раз красивее: вот как выглядит аферист, который обманул и разбил сердце Хюррем
Посейдон во плоти: полуголый и мокрый Стас Бондаренко вскружит голову даже замужним
Хюррем в подметки не годится: не поверите глазам, увидев молодую Нигяр-калфу
Помните песню Цоя «Восьмиклассница»? Вдохновившая певца девушка влюбит в себя любого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше