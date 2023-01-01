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Гражданский иск
Гражданский иск, 1998: актеры и роли
A Civil Action
Гражданский иск
1998 / США
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Гражданский иск, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Зэйллян
В ролях
Джон Траволта
John Travolta
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Брюс Норрис
Bruce Norris
Мэри Мара
Mary Mara
Брайан Гринберг
Bryan Greenberg
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
Тони Шэлуб
Tony Shalhoub
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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Отзывы
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