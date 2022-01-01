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Хамам: турецкая баня
Киноафиша Фильмы Хамам: турецкая баня
Hamam: el bagno turco

Хамам: турецкая баня, 1997

1997 / Италия / Турция / Испания
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Франческо, молодой итальянец, приезжает в Стамбул, чтобы оформить наследство, оставленное ему тетей, прожившей большую часть жизни в Турции. Много лет назад она купила в центре города турецкие бани (хамам) и сделала их самыми лучшими в районе. Для турецких мужчин — это место душевного и телесного отдохновения. Бани и получил Франческо в наследство. Он собирается продать собственность и вернуться в Италию, но узнает людей, бывших для его тети второй семьей, читает старые письма, и, в решающий момент во время подписания документов, отказывается от сделки. Хотя это сулит ему большие неприятности, потому как на месте бань влиятельная группа собирается строить новый дорогой комплекс для богатых.
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1997
Режиссер
Ферзан Озпетек
В ролях
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Франческа д'
Алоха
Халил Эргун
Сериф Сезер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хамам: турецкая баня 2 постера
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