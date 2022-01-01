Хамам: турецкая баня, 1997

Франческо, молодой итальянец, приезжает в Стамбул, чтобы оформить наследство, оставленное ему тетей, прожившей большую часть жизни в Турции. Много лет назад она купила в центре города турецкие бани (хамам) и сделала их самыми лучшими в районе. Для турецких мужчин — это место душевного и телесного отдохновения. Бани и получил Франческо в наследство. Он собирается продать собственность и вернуться в Италию, но узнает людей, бывших для его тети второй семьей, читает старые письма, и, в решающий момент во время подписания документов, отказывается от сделки. Хотя это сулит ему большие неприятности, потому как на месте бань влиятельная группа собирается строить новый дорогой комплекс для богатых.

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